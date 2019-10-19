Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı

Beypazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törene, Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Fatih Tufan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ve muhtarlar katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından konuşan Köksal, bu anlamlı günde görevlerini fedakarca yürüten muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarlık kurumunun kültürün ve toplumun önemli yapı taşlarından olduğunu dile getiren Köksal, "Muhtarlar, yerel yönetimin ve demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktasında kurumsal temsilcisi olmuştur. Muhtarlarımız bulunduğu bölgede, devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlar Derneği olarak tüm muhtarlarımızın bu anlamlı günlerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da muhtarların günlerini tebrik etti.

Törenin sonunda muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek için selam verdi.

Beypazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:15 Kaynak: AA
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