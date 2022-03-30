Beypazarı'nda muhtarlarla toplantı düzenlendi - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde muhtarlarla "düzenli göçmenler ve düzensiz göçmenler" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonundaki programda, İçişleri Bakanlığı ile Ankara Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri, "Ülkemizde Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar" ile "Düzenli Göçmenler ve Düzensiz göçmenler" konusunda muhtarlara sunum yaptı.

Toplantıya, Beypazarı Kaymakam Refiki Yusuf İnce, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Müftüsü Mehmet İnciler, Belediye zabıta müdürü Doğan Gökkaya, Kurum müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ile çok sayıda muhtar katıldı.