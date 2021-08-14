Beypazarı'nda nohut hasadı başladı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde nohut hasadı gerçekleştirildi.

Oymaağaç Mahallesi'nde 10 bin dönüm alanda ekilen nohudun hasadına başlandı.

Çiftçi İsa Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl verimden memnun olduklarını belirterek, "Nohut bölgemizde dönüm başına 80-100 kilogram ürün veriyor. Kilogram fiyatı 7-7,5 lira. Köyümüzde 10 bin dönüm nohut ekili alan var. 800 ton civarında hasat bekleniyor." dedi.

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ise Oymağaaç Mahallesi başta olmak üzere Dikmen, Tacettin, Kappullu, Kırşehler, Gürsöğüt ve çevre köylerde nohut hasadının başladığını söyledi.

Gencer, ilçe genelinde yaklaşık 150 bin dekar alanda nohut ekiminin yapıldığını ve toplam 7 bin ton ürün beklendiğini kaydetti.