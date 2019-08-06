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Beypazarı'nda nohut üretimi

12 dakika önce

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, nohut üretiminde bu yıl 6 bin ton rekolte beklediklerini bildirdi.

Beypazarı'nda nohut üretimi, System.String[]
Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, nohut üretiminde bu yıl 6 bin ton rekolte beklediklerini bildirdi.
Ekici, yaptığı açıklamada, nohut üretiminde Beypazarı çiftçisinin bereketli bir yıl geçirdiğini söyledi.
Son 5-6 yılın en verimli sezonunu yaşadıklarını anlatan Ekici, "Geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçinin beli bükülmüştü. Ancak bu yıl havaların iyi gitmesi nedeniyle verimli bir yıl geçirdik." dedi.
Ekici, ilçedeki 30 bin dekar alanda dekar başına 150-200 kilogram, toplamda ise 6 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.
Ekici, hasat yapılan tarlalarda denetimlerde bulundukları ve ürünü yerinde gördüklerini ifade etti.
Çiftçi Hacı Erdem ise üretimden memnun olduğunu belirterek, "Çok şükür ürünlerimiz iyi ve içini de iyi doldurmuş durumda." diye konuştu.
Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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