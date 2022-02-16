Beypazarı'nda öğrenci ve akademisyenlere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu'nda "temel ilkyardım eğitimi" verildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibi tarafından okulun salonunda düzenlenen eğitime öğrenci ve akademisyenler katıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Polat başkanlığında, Uzman Dr. Serdar Gürler, Dr. Ömer Yusuf Erdurmuş tarafından verilen eğitimde ilk yardım, kalp masajı, solunum desteği, çocuklarda kalp masajı, yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanıklığında yapılması gerekenler, hava yolunun tıkanıklığı, yetişkinlerde hava yolu tıkanıklığı belirtileri ve bulguları, aşırı şişman ve hamilelerde ilk yardım gibi konular anlatıldı.

Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, temel ilk yardım eğitiminin önemli olduğunu ifade etti.