Beypazarı'nda Öğrenciler Bilgilendiriliyor
1 saat önce
Beypazarı İlçe sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan okullarda öğrencileri "Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktiviteler" gibi konularda bilgilendiriyor.
Beypazarı
İlçe sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan okullarda öğrencileri "Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktiviteler" gibi konularda bilgilendiriyor.
Dr. Gamze Özkan ve hemşire Zübeyde Koyuncu'dan oluşan ekip, okullarda düzenlenen seminerlerde öğrencilere beslenme, besin ögeleri, karbonhidratlar, yağla ve proteinler gibi konularda bilgi veriyor.
Yetkililer, İlçe Milli Eğitim müdürlüğünden gelen istek ve talep üzerine tüm okullarda seminerlerin devam edeceğini belirttiler.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA
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