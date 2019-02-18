Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Öğrenciler Bilgilendiriliyor

Beypazarı'nda Öğrenciler Bilgilendiriliyor

1 saat önce

Beypazarı İlçe sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan okullarda öğrencileri "Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktiviteler" gibi konularda bilgilendiriyor.

Beypazarı'nda Öğrenciler Bilgilendiriliyor, System.String[]
Beypazarı İlçe sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan okullarda öğrencileri "Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktiviteler" gibi konularda bilgilendiriyor.

Dr. Gamze Özkan ve hemşire Zübeyde Koyuncu'dan oluşan ekip, okullarda düzenlenen seminerlerde öğrencilere beslenme, besin ögeleri, karbonhidratlar, yağla ve proteinler gibi konularda bilgi veriyor.

Yetkililer, İlçe Milli Eğitim müdürlüğünden gelen istek ve talep üzerine tüm okullarda seminerlerin devam edeceğini belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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