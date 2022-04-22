Beypazarı'nda öğrenciler iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda öğrenciler iftarda buluştu

22.04.2022 10:35
Beypazarı'nda öğrenciler iftarda buluştu

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık ve Müftülük, öğrencilere iftar verdi.

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık ve Müftülük, öğrencilere iftar verdi.

Kaymakamlığın, belediyenin de desteğiyle üniversite öğrencilerine yönelik iftar programına Kaymakam Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan katıldı.

Erdoğan, "Ramazan ayı, rahmetinden, bereketinden, feyzinden faydalanılacak bir ay. Böylesi güzel bir ayda sizlerle iftar sofrasında buluşalım, birlikte iftarımızı yapalım istedik." dedi.

İlçe Müftülüğü de Hamzalar Camii avlusundaki binada iftar verdi. Programa Müftü Ahmet İnciler, Şube Müdürü Davut Karakaya, Hamzalar Camii imam hatibi Fahri Uzunoğlu, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Başkan Tanır'a kardeş belediye Pazaryeri Belediyesi'nden fahri hemşehrilik beratı Başkan Tanır'a kardeş belediye Pazaryeri Belediyesi'nden fahri hemşehrilik beratı Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Kaymakamlık, Beypazarı, Müftülük, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda öğrenciler iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda öğrenciler iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement