Beypazarı'nda öğrencilerden şiir dinletisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda öğrencilerden şiir dinletisi - Son Dakika

Beypazarı'nda öğrencilerden şiir dinletisi

19 dakika önce

Beypazarı ilçesindeki, Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Beypazarı'nda öğrencilerden şiir dinletisi, System.String[]

Beypazarı ilçesindeki, Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Kaymakamlık destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi (BEYKAP) kapsamında hayata geçirilen "Her Şair Bir Değer Projesi" ile Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından "Arif Nihat Asya" adı ile şiir dinletisi düzenlendi.

Mustafa Cankara Kültür Merkezinde gerçekleştirilen şiir dinletisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, kurum temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Arif Nihat Asya'nın hayatı ve edebi kişiliğinin de tanıtıldığı şiir dinletisinde şairin manevi değerleri konu alan şiirleri öğrenciler tarafından seslendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ve Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılar diledi.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:36 Kaynak: AA
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