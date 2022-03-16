Beypazarı'nda öğrencilere Çanakkale Zaferi anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda öğrencilere Çanakkale Zaferi anlatıldı

16.03.2022 16:49
Beypazarı'nda öğrencilere Çanakkale Zaferi anlatıldı

Beypazarı ilçesinde Ankara Üniversitesi Beypazarı M.Y. O öğrencilerine yönelik Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı program düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde Ankara Üniversitesi Beypazarı M.Y. O öğrencilerine yönelik Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı program düzenlendi.

Okulun salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Necdet Aysal, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, savaş tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi.

Vatanı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmetle andıklarını belirten Aysal, şöyle konuştu:

"Çanakkale Zaferi, dünya savaş tarihinde güç dengelerinin tamamen değiştiği, ulusal bağımsızlık savaşımızın ilk meşalesinin kurulduğu ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kahramanlık ve fedakarlık vererek kazanılan zafer olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamlı günde, bu vatanı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

Konferansı Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Harun Bayraktar da izledi.

YORUMLAR
500
İlkokul öğrencilerinden 18 Mart şehitlerine duygulu anma İlkokul öğrencilerinden 18 Mart şehitlerine duygulu anma Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale Zaferi Anma Töreni'ne katılacak Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale Zaferi Anma Töreni'ne katılacak

Ankara Üniversitesi, Çanakkale Zaferi, Beypazarı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda öğrencilere Çanakkale Zaferi anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:59:53. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda öğrencilere Çanakkale Zaferi anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement