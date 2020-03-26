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Beypazarı'nda öğrencilerin "dezenfektan" mesaisi
6 saat önce
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarındaki atölyede dezenfektan üretiyor.
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarındaki atölyede dezenfektan üretiyor.
Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle, Okul Müdürü Nuri Caner, Teknik Müdür Yardımcısı Engin Turan ve kimya öğretmeni Betül Uysal'ın gözetiminde öğrenciler, günde 10 ton dezenfektan üreterek, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacına cevap veriyor.
Okul Müdürü Caner, yaptığı açıklamada, Bakanlıktan gelen talep üzerine üretime başladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz maddeleri 8 il ve ilçelerine gönderiyoruz. Ayrıca ilçenin de dezenfektan ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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