Beypazarı'nda öğretmenlere konferans

Beypazarı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile (BEYKAP) projesi kapsamında yürütülen ilçede eğitimde yenilik ve kalitenin artırılması, bünyesinde uygulanan "Bir Kitap Bir İnsan" projesiyle "Çocuk ve Gençlere Okuma Kültürü Nasıl Kazandırılır" konulu konferans düzenlendi.

Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda verilen seminere, konuşmacı olarak, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever katıldı.

Kaymakam Temel Ayca, ilçe genelinde çocuklara yönelik okuma alışkanlığının kazandırılmaya çalışıldığını ve bunu eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da "Öğretmenlerimizin niteliğini artırmak ve vizyonlarını geliştirmek için bütün imkanları seferber ederek bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz. Alt projeleri fırından çıkardık bir bir pişirmeye hazır hale geçireceğiz." dedi.

Herkesin belleğindeki kavram kadar düşündüğünü ve 4-5 yaşlarında çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini belirten Sever, "Değerli katılımcılar, programımızın konusu, çocuklarımıza, gençlerimize okuma kültürü nasıl kazandırılabiliri, birlikte yanıt oluşturacağız." diye konuştu.

Sever, çocuklara ve gençlere okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik, önemli konulara temas ederken, aileye ve öğretmenlere de çok şey düştüğünü ifade etti.

Konferansa, Kaymakam Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.