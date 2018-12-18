Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Öğretmenlere "Stem" Eğitimi Veriliyor

Beypazarı'nda Öğretmenlere "Stem" Eğitimi Veriliyor

46 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğretmenlere yönelik "STEM" eğitimi verildi.

Beypazarı'nda Öğretmenlere
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğretmenlere yönelik "STEM" eğitimi verildi.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, şimdiye kadar 32 öğretmenin" "STEM Eğitici, Eğitimi" programından faydalandığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri programda öğretmenlerin "Robotik Kodlama" ve "Akıllı Cihaz Tasarımı Eğitimleri" eğitimine tabi tutulduğunu ifade eden Kaplan, programın süreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:07 Kaynak: AA

Ankara, Beypazarı, Güncel
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