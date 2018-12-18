Beypazarı'nda Öğretmenlere "Stem" Eğitimi Veriliyor
46 dakika önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğretmenlere yönelik "STEM" eğitimi verildi.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde öğretmenlere yönelik "STEM" eğitimi verildi.
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, şimdiye kadar 32 öğretmenin" "STEM Eğitici, Eğitimi" programından faydalandığını söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri programda öğretmenlerin "Robotik Kodlama" ve "Akıllı Cihaz Tasarımı Eğitimleri" eğitimine tabi tutulduğunu ifade eden Kaplan, programın süreceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:07 Kaynak: AA
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