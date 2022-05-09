Beypazarı'nda öğretmenlerin hazırladığı projeler tanıtıldı - Son Dakika

Beypazarı ilçesindeki Şehit Sefa Tiktik İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı projelerin tanıtımı yapıldı.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli alanlarda projeler hazırlayan öğretmenler, öğrencilerle birlikte projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, başarılı çalışmalarından dolayı okul idarecilerini, öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Okul müdürü Ahmet Tok ise okulda görevli 11 öğretmenin çeşitli projeler hazırlayarak öğrencilerin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Projelere diğer okullardaki öğretmenlerin de ortaklık yaptığını belirten Tok, "Bu anlamda okulumuza sertifika verildi. Eğitim alanında dünyada, ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde öğrencilere bir şeyler verebiliyorsak ne mutlu bize. Bizim öğretmenlerimizde bunu yaptı." dedi.

Projenin kurucu ortağı Şehit Samet Üstüner Ortaokulu İngilizce öğretmeni Duygu Demir de projelerle öğrencilere yabancı dilin bir ihtiyaç olduğunu hissettirip, eğlenerek ve oynayarak öğrenebilecekleri bir ortam oluşturduklarını anlattı.

Yurt içinden ve yurt dışından bazı okulların da hazırlanan projelerde yer aldığını belirten Demir, "Projede 43 öğrenci çalışıyor. Codeweek Challenge Projesi, EU Code Week kodlama ve diğer teknolojik aktiviteler sayesinde yaratıcılığı, problem çözmeyi ve iş birliğini teşvik eder. Her seviyeden ve uzmanlık alanından okullar ve öğretmenler yıl boyunca bu etkinliğe katılabilir. Projede, dünyanın farklı ülkelerinden 133 öğretmen ve yüzlerce öğrenci bulunuyor." diye konuştu.