Beypazarı'nda okul kantinlerine zabıta ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda okul kantinlerine zabıta ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika

Beypazarı'nda okul kantinlerine zabıta ekiplerinden sıkı denetim

6 saat önce

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlığı tehdit edecek unsurların satılmasını önlemek amacıyla okul kantinlerinde denetimler sürüyor.

Beypazarı'nda okul kantinlerine zabıta ekiplerinden sıkı denetim, System.String[]

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlığı tehdit edecek unsurların satılmasını önlemek amacıyla okul kantinlerinde denetimler sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerde bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde hijyen denetimleri yapıldığı belirtildi. Gıda ürünlerinin ve içeceklerin son tüketim tarihini kontrol eden zabıta ekipleri kantin işletmecilerinin ruhsat ve evraklarını kontrol ederek bilgilendirmede bulundu.

Denetimler ile işletmelerde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmeleri için satılan gıda ürünlerinin raf ömürleri, açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazası, işletmeler ile çalışanların genel hijyen kurallarına uygunluğu, kantinlerde satışı yasak olan gazlı aromalı içecek ve yiyecekler konusunda işletmeler incelendi.

Zabıta Müdürlüğü, Beypazarı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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