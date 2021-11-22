Beypazarı'nda okul müdürlerinden Başkan Kaplan'a ziyaret - Son Dakika

Beypazarı ilçesindeki okul müdürleri, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Kaplan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim öğretimin her zaman öncelikleri olduğunu söyledi.

Eğitime desteğinin her zaman süreceğine işaret eden Kaplan, gelecekte ülkeyi yönetecek gençlerin çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaplan, hafta sonu okullarda dezenfekte çalışması yaptıklarını da aktardı.

Yeni belediye hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen okul müdürleri de eğitim öğretimle ilgili konularda Başkan Kaplan ile istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonunda Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Değirmencioğlu, Kaplan'a üzerinde Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesi'nin yazılı olduğu tablo hediye etti.