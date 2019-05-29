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Beypazarı'nda okullarda yıl sonu etkinlikleri düzenlendi

35 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sonlarına yaklaşılması dolayısıla okullarda yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Beypazarı'nda okullarda yıl sonu etkinlikleri düzenlendi, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sonlarına yaklaşılması dolayısıla okullarda yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin salonunda bilim şenliği gerçekleştirdi.
Bilim şenliğinin açılışı, Kaymakam Can Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun tarafından yapıldı.
Gösterilerin ardından öğrenciler, reyonların başına geçerek, giydikleri kıyafetlerle Mustafa Kemal Atatürk, İbn-i Sina, Farrabi, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Aziz Sancar, Piri Reis, Hazerfen Ahmet Çelebi, Biruni ve Evliya Çelebi gibi kişileri canlandırdı.
"Hami" projesi
Ayrıca, ilçedeki bir kolejen öğrencileri de topladıkları kitapları, Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde stant kurarak, "Hami" projesi kapsamında satışa çıkardı.
Öğrencilerin satışa sunduğu kitaplardan elde edilen gelirin bazı okullara kitap bursu olarak verileceği öğrenildi.
Okul müdürü Arife Karaköse, öğrencilerden gelen bu teklifi okul olarak kabul ettiklerini anlatarak, "Öğrencilerimiz, çok sayı da kitap topladılar. Bu kitapları bugün kurdukları stantlarda Hami projesi kapsamında diğer bir okulun öğrencilerine satmaya başladık."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:15 Kaynak: AA
Evliya Çelebi, Halide Edip Adıvar, Ankara, Beypazarı, Güncel
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