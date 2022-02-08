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Beypazarı'nda okullarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Beypazarı'nda okullarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

08.02.2022 15:21
Beypazarı'nda okullarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında okullarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında okullarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Erdoğan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, okul yöneticileri, servis araçları temsilcileri katıldı.

Kaymakam Oktay Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları ve yine aynı şekilde evlerine dönmelerini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve ilgili tüm kurumlarla değerlendirme toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının, devletin ilgili birimlerinin ve ilçelerde kendilerinin aldıkları salgın önlemleriyle ikinci dönemin başladığını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ise ilçedeki okullarla ilgili bilgiler verdi.

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milli eğitim bakanlığı, Oktay Erdoğan, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda okullarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda okullarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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