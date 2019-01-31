Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Orman Köylülerine 310 Bin Lira Destek

Beypazarı'nda Orman Köylülerine 310 Bin Lira Destek

56 dakika önce

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 2018 yılında orman köylülerine ORKÖY aracılığıyla 310 bin 482 lira kredi desteğinde bulundu.

Beypazarı'nda Orman Köylülerine 310 Bin Lira Destek, System.String[]
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 2018 yılında orman köylülerine ORKÖY aracılığıyla 310 bin 482 lira kredi desteğinde bulundu.

ORKÖY aracılığıyla orman köylülerine sosyal nitelikte ve ekonomik anlamda olmak üzere iki kategoride kredi desteği veriliyor.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, geçen yıl orman köylülerine evlerinde dam örtüsü, dış cephe mantolama, kalorifer sistemi kurulması gibi nedenlerle 78 bin 105 lira kredi verdi.

Ekonomik nitelikte ise Güdül ilçesinde manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi anlamında 152 bin 940 lira, süt sığırcılığının geliştirilmesi için de 79 bin 437 lira değerinde kredi kullandırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel
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