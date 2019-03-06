Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Orman Ürünleri İhaleyle Satıldı

Beypazarı'nda Orman Ürünleri İhaleyle Satıldı

2 saat önce

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü depolarında bulunan orman ürünleri yapılan ihaleyle satıldı.

Beypazarı'nda Orman Ürünleri İhaleyle Satıldı, System.String[]
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü depolarında bulunan orman ürünleri yapılan ihaleyle satıldı.

Beypazarı Orman İşletmesi Toplantı Salonu'ndaki ihalede, Uruş Mahallesi'ndeki depolarda bulunan tomruklar açık artırma usulüyle satışa çıkartıldı.

Kereste fabrikalarının temsilcilerinin yanı sıra atölye sahiplerinin de aralarında bulunduğu 20'yi aşkın kişinin katıldığı ihalede, 900 metreküp sarıçam tomruğunun satışı yapıldı.

İhaleye çıkartılan orman ürünlerinden 360 bin lira gelir elde edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Uruş, Orman İşletme Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü

30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Orman Ürünleri İhaleyle Satıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]