Beypazarı'nda orman yangını çıktı - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, yangın ihbarı üzerine tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini bildirdi.

Kaymakam Temel Ayca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Bolu ili Kıbrıscık bölgesi Sakal Yaylası ile sınır olan Eyriova Yaylası Çatalçörten alanına yakın bir yerde çıktığını söyledi.

Ekiplerin yangın bölgesine ulaştığını belirten Ayca, alevlere karadan itfaiye ekipleri ve işçiler ile arazözler havadan da helikopter desteğiyle müdahale edildiğini anlattı.

Ayca, "Tüm ekiplerin yangına mücadelesi sürüyor. Bir durum değerlendirmesi şu aşamada erken. Dediğim gibi müdahaleler sürüyor. Umarım çok büyümeden kontrol altına almayı başarırız." dedi.