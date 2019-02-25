Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Ormanlık Alanlarda Çalışma

Beypazarı'nda Ormanlık Alanlarda Çalışma

1 saat önce

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce ormanlık alanlarda çalışma yapıldı.

Beypazarı'nda Ormanlık Alanlarda Çalışma, System.String[]
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce ormanlık alanlarda çalışma yapıldı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güdül ve Beypazarı sahalarında geçen sene bin 165 hektar alanda yeni tesis alanı yapıldığını, 2 bin 83 hektar alanda da bakım yapıldığı bildirildi.

Boşören Mahallesi civarında 5 hektar alanda 2 bin ceviz dikimi yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yanlızçam ve Gürsöğüt mahalleleri civarında 10 hektar alanda 4 bin Badem dikimi yapıldı. Ayrıca yapılan fidanlama çalışmaları kapsamında çeşitli sahalarda 165 bin karaçam, 5 bin sedir, 111 bin akasya, 25 bin kızılçam, 45 bin ahlat, 20 bin iğde ve 10 bin de mahlep fidanı toprakla buluşturuldu."

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce geçen sene yapılan çalışmalarda yılın 5 bin lira karla kapatıldığı belirtilen açıklamada bu yılın planlamalarına göre fidan dikim alanlarının belirlendiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:11 Kaynak: AA

Güdül, Beypazarı, Güncel
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