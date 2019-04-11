Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Otomobil Yangını

Beypazarı'nda Otomobil Yangını

5 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Beypazarı'nda Otomobil Yangını, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ayavaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesine gitmekte olan Serdar İldeş, yönetimindeki 06 BDS 045 plakalı otomobil, Boztepe mevkinde seyir halindeyken alev aldı.

Otomobili durduran İldeş, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:58 Kaynak: AA
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