Beypazarı'nda Otomobil Yangını
5 dakika önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:58 Kaynak: AA
Ayavaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesine gitmekte olan Serdar İldeş, yönetimindeki 06 BDS 045 plakalı otomobil, Boztepe mevkinde seyir halindeyken alev aldı.
Otomobili durduran İldeş, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor
AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
Ece Seçkin Sokak Köpeklerinin Zehirlenmesine Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi