Beypazarı'nda park ve bahçelerde bayramda temizliği - Son Dakika
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Beypazarı'nda park ve bahçelerde bayramda temizliği

27.04.2022 16:43
Beypazarı'nda park ve bahçelerde bayramda temizliği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri, park ve bahçeleri Ramazan Bayramına hazırlamak için temizlik yapıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri, park ve bahçeleri Ramazan Bayramına hazırlamak için temizlik yapıyor.

İlçe genelinde her geçen yıl yeşil alan miktarının arttığı, kişi başına düşen yeşil alanın 55 metrekareyi geçtiği öğrenildi.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de parklardaki çimleri biçti, temizlik çalışması yaptı.

İlçedeki yeşil alanlar vatandaşların bayram tatiline kullanımına hazır hale getiriliyor.

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Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda park ve bahçelerde bayramda temizliği - Son Dakika


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