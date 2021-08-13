Beypazarı'nda planlı elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Macun ile Yuğunpelit mahallelerinde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları dolaysıyla elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos Pazar Macun ile Yoğunpelit mahallesine enerji verilemeyeceği kaydedildi.

Macun Mahallesi'ndeki kesintinin sabah 9.30 ile 12.00 saatleri arasında yapılacağı bildirilen açıklamada, Yoğunpelit Mahallesi'nde ise 13.30 ile 17.00 saatleri arasında yapılacağı aktarıldı.