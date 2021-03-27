Beypazarı'nda polis ve jandarma ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı - Son Dakika

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yayalara "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı broşürler dağıttı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma Komutanlığı trafik timleri, ilçenin önemli noktalarında stant açarak vatandaşları bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.

Ekipler, sürücülerden görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak işaretler ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş-çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalarını istedi. Polis ve jandarma, sürücülere yaya ve okul geçitlerinde geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini söyledi.

Polis ve jandarma ekipleri, ilçenin Demirciler Caddesi girişine kurdukları stantta vatandaşlara broşürler dağıtırken, bazı ekipler de çarşı içinde esnafa broşür verdi.