Beypazarı'nda polisler camilerin önünde nöbet tutmaya başladı - Son Dakika

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Beypazarı'nda polisler camilerin önünde nöbet tutmaya başladı
6 saat önce
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün cuma namazı öncesinde tüm camilerin önünde önlem aldı.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün cuma namazı öncesinde tüm camilerin önünde önlem aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından, güvenlik güçleri ilçe genelindeki camilere kimseyi almadı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, kapatılmasına karar verilen mekanların denetiminin de sürekli yapıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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