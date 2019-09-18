Beypazarı'nda Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı, "2019 Yılı Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı" ve "Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı" kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilçede kaymakamlık binasında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, destek programlarından yararlanmak üzere Ankara genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanması beklenen proje tekliflerinin kalite, içerik ve mali açılardan başvuru rehberlerinde belirtilen genel kriterlere uygun hale getirilmesine destek sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Program Birimi Başkanı Zekai Efeoğlu'nun programlar hakkında bilgilendirme yapmasının ardından toplantıya katılan kurum amirlerinin görüşleri ve proje teklifleri alındı.

Kaymakam Temel Ayca, toplantıyı organize eden Ankara Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkür etti.