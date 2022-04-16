Beypazarı'nda ramazan eğlencesi düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda ramazan eğlencesi düzenlendi

16.04.2022 10:32

Başkentin turistik ilçesi Beypazarı'nda ramazan şenlikleri devam ediyor.

Başkentin turistik ilçesi Beypazarı'nda ramazan şenlikleri devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ankara Parkı ve Oğuzkent Pazar yerinde düzenlenen şenliklerde Karagöz, ortaoyunu, meddah gösterileri sahneleniyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Hacivat- Karagöz, meddah ve kukla gösterisinin ardından ilahiler seslendirildi.

Şenliğe özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Şenliklerin ramazan boyunca süreceği belirtildi.

Beypazarı'nda ramazan eğlencesi düzenlendi
Beypazarı'nda ramazan eğlencesi düzenlendi
Beypazarı'nda ramazan eğlencesi düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda ramazan eğlencesi düzenlendi - Son Dakika


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