Beypazarı'nda resmi bayramlaşma yapılmayacak - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kurban Bayramı'nda resmi bayramlaşma töreninin yapılmamasına karar verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle resmi bayramlaşma töreninin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, oluşturulan heyetlerle ilçede ikamet eden şehit aileleri ve gazilerin ziyaret edildiği aktarılarak, Kaymakam Temel Ayca'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin ihmal edilmediği bir bayram geçirmemiz dileğiyle herkesin bayramını tebrik eder, sağlık ve esenlikler dilerim."