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Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. - Son Dakika

Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

11.12.2021 15:46
Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Başkentin Beypazarı ilçesinde çok sayıda konak ve tarihi mekan restore edilerek günümüze kazandırıldı.

Başkentin Beypazarı ilçesinde çok sayıda konak ve tarihi mekan restore edilerek günümüze kazandırıldı.

Ankara Valiliğinin destekleriyle Beypazarı Belediyesi tarafından ilçenin Beytepe Mahallesinde bulunan Ömer Ağa Konağı'nın restorasyon çalışmalarına başlandı.

Tarihi mekanlara ve konaklara ayrı bir önem verdiklerini, ilçede çok sayıda konağı restore ederek günümüze ve halkın hizmetine sunduklarını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede tarihle iç içe yaşam sürüldüğünü, restorasyonların ise hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

Beypazarı'nın tarihi İpekyolu üzerinde, hanları, hamamları ve konaklarıyla önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Kaplan şunlar söyledi:

"Ankara Valiliğimizin destekleriyle ve belediyemizin öncülüğünde ilçenin Beytepe Mahallesinde, Hayri Özalp Konağının hemen yanı başında bulunan Ömer Ağa Konağında restore ve yenileme çalışması başlattık. Çalışmalar sürüyor.

Beytepe Mahallesi, eskiden zenginlerin, ağaların oturduğu bir mahalle imiş. Burada bulunan konakların bir kısmını restore ederek günümüze kandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Bizim burada yaptığımız restore çalışmalarını çok sayıda belediye, heyetler göndererek inceledi ve kendilerine rol model seçtiler. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ilçemizde hanlara, hamamlara, konaklara, önen vererek turizmdeki canlılığı ve hareketliliği sağlamaya davam ediyoruz."

Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.
Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.
Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.
Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.
Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Beytepe, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. - Son Dakika


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