Beypazarı'nda Robotik Kodlama Eğitimi
1 saat önce
Beypazarı ilçesinde "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi"ne katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.
Beypazarı
ilçesinde "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi"ne katılan öğretmenlere sertifikaları verildi. Ankara
Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen teknik destek programları kapsamında ilçedeki okullarda görev yapan 28 öğretmene "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi" verildi.
Projeye katılan öğretmenler, ileri düzeye kod yazmanın mantığı, temel elektrik bilgisi ve arduino kullanılarak proje devresinin kurulması robotların çalışma sistemi gibi alanlarda eğitim gördü. Kurs sonunda eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Hüseyin Kaplan, eğitime katılan öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:08 Kaynak: AA
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