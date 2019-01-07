Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Robotik Kodlama Eğitimi

Beypazarı'nda Robotik Kodlama Eğitimi

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi"ne katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Beypazarı'nda Robotik Kodlama Eğitimi, System.String[]
Beypazarı ilçesinde "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi"ne katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen teknik destek programları kapsamında ilçedeki okullarda görev yapan 28 öğretmene "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi" verildi.

Projeye katılan öğretmenler, ileri düzeye kod yazmanın mantığı, temel elektrik bilgisi ve arduino kullanılarak proje devresinin kurulması robotların çalışma sistemi gibi alanlarda eğitim gördü. Kurs sonunda eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, eğitime katılan öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Ankara, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'ya Geldi

Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:11:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Robotik Kodlama Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]