Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Saçaklarda Buz Sarkıtları Oluştu

Beypazarı'nda Saçaklarda Buz Sarkıtları Oluştu

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde soğuk hava nedeniyle saçaklarda buz sarkıtları oluştu.

Beypazarı'nda Saçaklarda Buz Sarkıtları Oluştu, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde soğuk hava nedeniyle saçaklarda buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının eksi derecelerde seyrettiği ilçede, gündüz eriyen kar suyu soğuk havanın etkisiyle bazı cadde ve sokaklardaki saçaklarda buzlanmalara neden oluyor.

İlçede yaşayan İbrahim Bozkurt, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düştüğünü belirterek, saçaklarda buz sarkıtları oluştuğunu söyledi.

Yetkililer, buz sarkıtlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:22 Kaynak: AA

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