Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Şahlanış ve Birlik" Konseri Düzenledi

Beypazarı'nda "Şahlanış ve Birlik" Konseri Düzenledi

56 dakika önce

Beypazarı Ülkü Ocakları, gençlere yönelik "Şahlanış ve Birlik" konseri düzenledi.

Beypazarı'nda
Beypazarı Ülkü Ocakları, gençlere yönelik "Şahlanış ve Birlik" konseri düzenledi.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ülker Darıcı, konser öncesi yaptığı konuşmada, ülkücü gençliğin, Türklük ve dürüst duruşuyla, İslam ahlak ve faziletiyle, Türk gençliği yetiştirmeyi hedefleyen büyük ve kurumsal bir yapıya ulaşarak türkün adına her türlü coğrafyaya yaymış, bir gençlik hareketi olduğunu söyledi.

Ülkü Ocakları Beypazarı İlçe Başkanı Fatih Atasever'de, "Şahlanış ve Birlik" konserine katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sanatçısı Ali Kınık sevilen türkülerini seslendi.

Konsere, MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz ile gençler katıldı.,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:36 Kaynak: AA

Ankara, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:32:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Şahlanış ve Birlik" Konseri Düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]