Beypazarı'nda şambrelle, naylonla

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi'ndeki Kirazyanı mevkisi, hafta sonunda kızak yapmak isteyen vatandaşlarla doldu.

İlçenin 1650 metre rakımlı bu bölgesine gelen vatandaşlar, ellerine aldıkları naylon torba, araç güneşliği ve şambrelle kaymanın keyfini yaşadı.

Bazı kişiler de çay demleyip içerek manzaranın tadını çıkardı.

Polatlı ilçesinden çocuklarıyla gelen Hasan Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alanda düzenleme yapılarak kızak için zemin uygun hale getirilebilirdi ancak buna rağmen çok güzel vakit geçirdik. Çocuklar da çok sevindi." dedi.