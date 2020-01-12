Beypazarı'nda şambrelle, naylonla "kızak keyfi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda şambrelle, naylonla 'kızak keyfi' - Son Dakika

Beypazarı'nda şambrelle, naylonla "kızak keyfi"

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi'ndeki Kirazyanı mevkisi, hafta sonunda kızak yapmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Beypazarı'nda şambrelle, naylonla

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi'ndeki Kirazyanı mevkisi, hafta sonunda kızak yapmak isteyen vatandaşlarla doldu.

İlçenin 1650 metre rakımlı bu bölgesine gelen vatandaşlar, ellerine aldıkları naylon torba, araç güneşliği ve şambrelle kaymanın keyfini yaşadı.

Bazı kişiler de çay demleyip içerek manzaranın tadını çıkardı.

Polatlı ilçesinden çocuklarıyla gelen Hasan Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alanda düzenleme yapılarak kızak için zemin uygun hale getirilebilirdi ancak buna rağmen çok güzel vakit geçirdik. Çocuklar da çok sevindi." dedi.

Beypazarı, Karaşar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım

Son Dakika Haberleri
17:43 Germencik'te deve güreşi festivali düzenlendi - Son Dakika
17:43 Gaziantep gazeteciler cemiyeti'nden dha'ya 4 ödül - Son Dakika
17:42 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı - Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi - Son Dakika
17:41 Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani İran'da (1) - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 17:46:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypazarı'nda şambrelle, naylonla "kızak keyfi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]