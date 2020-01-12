Beypazarı'nda şambrelle, naylonla "kızak keyfi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda şambrelle, naylonla 'kızak keyfi' - Son Dakika

Beypazarı'nda şambrelle, naylonla "kızak keyfi"

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi'ndeki Kirazyanı mevkisi, hafta sonunda kızak yapmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi'ndeki Kirazyanı mevkisi, hafta sonunda kızak yapmak isteyen vatandaşlarla doldu.

İlçenin 1650 metre rakımlı bu bölgesine gelen vatandaşlar, ellerine aldıkları naylon torba, araç güneşliği ve şambrelle kaymanın keyfini yaşadı.

Bazı kişiler de çay demleyip içerek manzaranın tadını çıkardı.

Polatlı ilçesinden çocuklarıyla gelen Hasan Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alanda düzenleme yapılarak kızak için zemin uygun hale getirilebilirdi ancak buna rağmen çok güzel vakit geçirdik. Çocuklar da çok sevindi." dedi.

Beypazarı'nda şambrelle, naylonla kızak keyfi

Beypazarı, Karaşar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:39 Kaynak: AA
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