Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Seçim Güvenliği" Toplantısı

Beypazarı'nda "Seçim Güvenliği" Toplantısı

16 dakika önce

Beypazarı ilçesinde Kaymakam Can Aksoy başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Beypazarı'nda
Beypazarı ilçesinde Kaymakam Can Aksoy başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen, güvenlik birimlerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda yerel seçimlerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için alınması gereken önlemler görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:25 Kaynak: AA

Can Aksoy, Beypazarı, Güncel
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