Beypazarı'nda "Seçim Güvenliği" Toplantısı
16 dakika önce
Beypazarı ilçesinde Kaymakam Can Aksoy başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Beypazarı ilçesinde Kaymakam Can Aksoy başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Kaymakamlıkta düzenlenen, güvenlik birimlerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda yerel seçimlerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için alınması gereken önlemler görüşüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:25 Kaynak: AA
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