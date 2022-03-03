Beypazarı'nda "Şefkat Eli" projesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda "Şefkat Eli" projesi devam ediyor

03.03.2022 13:55
Beypazarı'nda "Şefkat Eli" projesi devam ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Şefkat Eli" projesi uygulanmaya devam ediliyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Şefkat Eli" projesi uygulanmaya devam ediliyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında ihtiyaç sahibi kişilerin gereksinimlerini karşılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Şu kış günlerinde ekipler ev ev dolaşarak, kendi başlarına ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evlerinde temizlik yapıyor. Diğer yandan yine sağlık kuruluşlarına gitmek isteyen ve kendi başına gidemeyen vatandaşlar da 'şefkat eli' sayesinde ilgili alanlara ulaştırılıyor ve geri evlerine getiriliyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisini ağırladı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisini ağırladı Beypazarı trekking tutkunlarına ev sahipliği yapıyor Beypazarı trekking tutkunlarına ev sahipliği yapıyor

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Şefkat Eli' projesi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:27 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Savaş tekrar savcı mı olacak?
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
13:24 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor?
13:14 Vaagn Haçaturyan, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi
13:13 Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır
13:07 Rus oligarkın sır ölümü! Zamanlaması şüpheli bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:02:57. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda "Şefkat Eli" projesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement