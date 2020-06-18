Beypazarı'nda şehit ailelerine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika

Anakar'nın Beypazarı ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Beypazarı Sosyal Güvenlik Müdürlüğünce şehit ailelerine Babalar Günü dolayısıyla ziyarette bulunarak, hediyeleri takdim edildi.

Beypazarı Sosyal Hizmet Müdürü Serkan Sağlam, beraberindekilerle Bakanlık tarafından şehit ailelerine babalarına ulaştırılmak üzere gönderilen hediyeleri aileleri ziyaret ederek verdi.

Şehit özel hareket polis memuru Mahmut Bilgin'in babası emekli polis memuru Yusuf Bilgin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, il müdürlüğüne, ilçe müdürlüğüne bu duyarlı davranışları için teşekkür ettiğini söyledi.

Serkan Sağlam da yaptığı açıklamada, "21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz, İl Müdürlüğümüz tarafından şehit babalarına verilmek üzere gönderilen hediyeleri evleri teker teker ziyaret ederek, şehitlerimizin babalarına vererek, 21 Haziran Babalar Günlerini de kutladık ve Sayın Bakanımızın da kendilerine selamlarını ilettik." dedi.