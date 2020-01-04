Beypazarı'nda şehit yakını ve gazilere destek - Son Dakika

Ankara'da, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, dört ay önce kurulmalarına rağmen şehit yakını ve gazilere önemli destek sağladıklarını bildirdi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, kurum olarak Beypazarı, Nallıhan ve Güdül ilçelerinde halka hizmet sunduklarını, bu ilçelerde ikamet eden şehit yakınları ile gazileri belirlediklerini söyledi.

Şehit aileleri ve gazileri ziyaret edip, onların görüşlerini aldıklarını vurgulayan Sağlam, "Kısa süre içinde üç ilçede yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gezilerine madalyalarını verdik, istişarelerde bulunduk. Beypazarı'nda Kore gazimizin yaşadığını öğrendik ve hemen ziyaret ettik." diye konuştu.

Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya da kendileriyle ilgilenen bir kurumun olmasının önemli olduğunu ifade etti.