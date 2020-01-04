Beypazarı'nda şehit yakını ve gazilere destek - Son Dakika
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Beypazarı'nda şehit yakını ve gazilere destek

7 saat önce

Ankara'da, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, dört ay önce kurulmalarına rağmen şehit yakını ve gazilere önemli destek sağladıklarını bildirdi.

Beypazarı'nda şehit yakını ve gazilere destek, System.String[]

Ankara'da, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, dört ay önce kurulmalarına rağmen şehit yakını ve gazilere önemli destek sağladıklarını bildirdi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, kurum olarak Beypazarı, Nallıhan ve Güdül ilçelerinde halka hizmet sunduklarını, bu ilçelerde ikamet eden şehit yakınları ile gazileri belirlediklerini söyledi.

Şehit aileleri ve gazileri ziyaret edip, onların görüşlerini aldıklarını vurgulayan Sağlam, "Kısa süre içinde üç ilçede yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gezilerine madalyalarını verdik, istişarelerde bulunduk. Beypazarı'nda Kore gazimizin yaşadığını öğrendik ve hemen ziyaret ettik." diye konuştu.

Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya da kendileriyle ilgilenen bir kurumun olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Serkan Sağlam, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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