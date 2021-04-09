Beypazarı'nda şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.
Etkinlikler çerçevesinde Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ve yardımcılarının katıldığı programın ardından vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.
Emniyet Müdürü Ünlü, daha sonra yeni Emniyet Müdürlüğü binasında şehit aileleri ve yakınlarını ağırladı.
Kaynak: AA
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