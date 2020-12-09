Beypazarı'nda sera çalışması - Son Dakika

Beypazarı Belediyesince başlatılan çalışma kapsamında 5 bin metrekare büyüklüğündeki seranın tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, otomasyonlu ve topraklı olmak üzere 5 bin metrekarelik çiçek ve sebze fidesi üretim seralarında çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örnek Meyve Bahçesi ve Tohum Eleme Tesisi'nin hemen yanında yer alan 5 bin metrekarelik tam otomasyon seraları tamamlandığında, ilçedeki tarım çalışmalarını destekleme ve çiftçiye destek sağlamak üzere sebze fidesi yetiştirmenin yanında her mevsim kullanılabilecek salon bitkileri, mevsimlik çiçek ve peyzaj ürünleri de üretilecek."

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da seraların tamamlanmasıyla hemen fide dikimine başlanacağını bildirdi.