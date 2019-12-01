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Beypazarı'nda servis şoförlerine eğitim verilecek

6 saat önce

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ilçede öğrenci servisi sahipleri, sürücüleri ve rehber personeline eğitimler verilecek.

Beypazarı'nda servis şoförlerine eğitim verilecek, System.String[]

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ilçede öğrenci servisi sahipleri, sürücüleri ve rehber personeline eğitimler verilecek.

İlçe HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, planlanan kurslarla ilçede öğrenci taşımacılığı yapan servis sahipleri, şoförleri ile rehber personele eğitim verileceğini belirtti.

Göbütoğlu, eğitimlerin 2 Aralık Pazartesi günü başlatılacağını ve HEM binasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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