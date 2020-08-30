Beypazarı'nda seyir halindeki tır yandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KL 1198 plakalı soda yüklü tır, Çayırhan Mahallesi mevkisinde yanmaya başladı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur