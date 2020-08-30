Beypazarı'nda seyir halindeki tır yandı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alan soda yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KL 1198 plakalı soda yüklü tır, Çayırhan Mahallesi mevkisinde yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, tırı durdurarak araçtan indi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Tırın kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:55 - Kaynak: AA
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