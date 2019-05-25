Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Sıfır Atık Projesi"

Beypazarı'nda "Sıfır Atık Projesi"

2 saat önce

Beypazarı Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Şoförler Cemiyeti önüne mobil atık getirme merkezi yerleştirdi.

Beypazarı'nda
Beypazarı Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Şoförler Cemiyeti önüne mobil atık getirme merkezi yerleştirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hibe edilen konteyner sayesinde bitkisel yağ, kağıt, cam, metal, plastik, elektronik eşya ve pil atıkları ayrı ayrı bölmelerde toplanacak.
Toplanan malzemeler geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak.
İlçe sakinlerinden Hamza Kaya, belediyenin ilçe genelinde önemli bir projeyi başlattığı belirtti.
Yetkililere teşekkür eden Kaya, "Ben atıkları toplayıp buraya atıyorum. Tüm halkımıza bu konuda duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakalım." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:55 Kaynak: AA
bitkisel yağ, Beypazarı, Güncel
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