Beypazarı'nda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama
1 saat önce
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.
Ekipler, ilçe merkezinde bulunan mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçladı.
Sineklerin üreyeceği çöp ve su birikintilerinde de ilaçlama yapan ekipler, çalışmaları periyodik şekilde sürdüreceklerini kaydetti.
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