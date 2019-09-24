Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama
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Beypazarı'nda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama

1 saat önce

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.

Beypazarı'nda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama, System.String[]

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.

Ekipler, ilçe merkezinde bulunan mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçladı.

Sineklerin üreyeceği çöp ve su birikintilerinde de ilaçlama yapan ekipler, çalışmaları periyodik şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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