Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda soba zehirlenmesi: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Beypazarı'nda soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Beypazarı'nda soba zehirlenmesi: 1 ölü

7 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1 kişi sobadan sızan gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.

Beypazarı'nda soba zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1 kişi sobadan sızan gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Beypazarı Hamzalar Mahallesi'nde gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişiden 11 yaşındaki Mustafa Kutay Güner kurtarılamadı. 11 yaşındaki Mustafa'nın annesi Suzan Güner ve Dedesi Himmet Yaman, ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Ankara'ya sevkedilirken, yoğun bakımda tedavileri sürüyor. - ANKARA

Beypazarı, Hamzalar, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zonguldak'ta trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti
Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor Uşak'ta bir demir doğrama ustası, tinerle sobayı tutuşturmak isterken kendisini yaktı Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:55:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda soba zehirlenmesi: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]