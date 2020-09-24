Beypazarı'nda soğuk hava deposu inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Beypazarı'nda soğuk hava deposu inşaatı tamamlandı

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, ilçede meyve ve sebze ürünlerinin pazarlanması için yapılan soğuk hava deposu tesisinin tamamlandığını bildirdi.

Beypazarı'nda soğuk hava deposu inşaatı tamamlandı, System.String[]

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, ilçede meyve ve sebze ürünlerinin pazarlanması için yapılan soğuk hava deposu tesisinin tamamlandığını bildirdi.

Gencer, yaptığı açıklamada, oda tarafından çiftçilerin hizmetine sunulmak üzere başlatılan projede sona gelindiğini belirtti.

Fasıl Mahallesi'ndeki tesisinin yapımının tamamlandığını aktaran Gencer, işletmenin kısa süre içerisinde çiftçinin hizmetine gireceğini kaydetti.

Oda olarak çiftçinin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade eden Gencer, tesisin toplam maliyetinin 6,3 milyon lirayı bulduğunu, projenin yüzde 75'inin Avrupa Birliği, yüzde 25'inin de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından finanse edildiğini dile getirdi.

Bu tesisle bölgenin en büyük soğuk hava deposuna sahip olacaklarına işaret eden Gencer, "Soğuk hava depomuz 3 bin tonluk. Alanda ve aynı çatı altında 1350 metrekare kapalı alan bulunuyor. Yine tesisin içinde sebze yıkama ve paketlemesi üzerine 2 adet makinemiz bulunuyor. Özellikle üyelerimiz tesisimizden her yönüyle faydalanacaklar. Tarım kentinde, sebzenin kentinde çiftçinin yanındayız ve hizmetindeyiz. Çiftçimizin hiçbir ürününün heba olmasını istemiyoruz. Yol yöntem göstermeye de devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

İlçe topraklarının verimli olduğunun altını çizen Gencer, 25 bin hektar alanda havuç, 20 bin hektar alanda marul, 12 bin hektar alanda ıspanak, 12 bin hektar alanda da taze soğan üretimi yapıldığını anımsattı.

Gencer, çiftçilerin kendilerine sunulan imkanlar çerçevesinde modern tarım çalışmalarıyla üretimlerini arttırma çabasında olduğunu sözlerine ekledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Avrupa Birliği, Beypazarı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda soğuk hava deposu inşaatı tamamlandı - Son Dakika

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