Beypazarı'nda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 kişiye para cezası - Son Dakika

Park, Gazipaşa , Hamzalar ile İnözü kavşaklarında eş zamanlı yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye toplam 63 bin lira cezai işlem uygulandı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam kısıtlamanın başladığı saat 20.00'den sona erdiği 05.00'e kadar önemli kavşaklarda denetimlerde bulundu.

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