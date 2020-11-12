Beypazarı'nda son 2 ayda 800 ton asfalt serildi - Son Dakika

Beypazarı Belediyesinin, son 2 ayda 800 ton asfalt serildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin yetki ve sorumluluk sahasında bulunan alanlarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlama seferberliğinin sürdürüldüğü belirtildi.

Belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek asfaltlama çalışmalarının Ayvaşık Mahallesi'nde devam ettiği anlatılan açıklamada, diğer semtlerdeki çalışmaların da aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, dur durak bilmeden çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Sürdürdükleri çalışmalarla ilçenin çeşitli mahallelerine 800 ton asfalt serdiklerine işaret eden Kaplan, "Sokaklarımıza yama işlemleri hariç yaklaşık 800 ton asfalt serdik, sermeye de devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar hedeflediğimiz tüm noktalardaki çalışmalarımızı eksiksiz tamamlayacağız." ifadesini kullandı.