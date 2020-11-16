Beypazarı'nda sonbahar güzelliği - Son Dakika

Başkentin Beypazarı ilçesi sonbahar renklerine büründü.

İlçedeki konakların çevresindeki meyve ağaçlarında oluşan renk cümbüşü hayranlık uyandırıyor.

İlçeyi ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Kazan, ilçenin her mevsim ayrı bir güzellikte olduğunu söyledi.

Kazan, "Beypazarı ilkbahar, yaz ve sonbaharda gerçekten çok güzel. Herkese sonbahar güzelliklerini görmelerini tavsiye ederim. Burada tarihe, tarihi eserlere sahip çıkılmış. Bu konakların her birinde ayrı bir yaşanmışlık ve hayat hikayesi gizli." dedi.